Остров заражения: анимация по игре Resident Evil вышла в «цифре»

На этой неделе — 25 июля — состоялся цифровой релиз японского мультфильма Resident Evil: Death Island. Он рассказывает о событиях между играми-бестселлерами Resident Evil 6 (почти 11 млн проданных копий) и Resident Evil 7: Biohazard (более 12 млн проданных копий). Несмотря на общую франшизу, «Остров смерти» не имеет отношения к серии с Миллой Йовович. «Известия» посмотрели новинку. Внимание, спойлеры!

Знакомство с игровой вселенной

Анимационная премьера от Capcom (японская компания, которая владеет франшизой) вышла в кинотеатрах на родине 7 июля, а чуть позже еще в ряде стран, но до широкой аудитории «Остров смерти» добрался только сейчас, и то в «цифре». Но в отличие от фильмов с Миллой Йовович это полноценная экранизация событий из игр, которые лежат в основе всей франшизы.

«Остров смерти» — прямой сиквел другого полнометражного анимационного проекта «Обитель зла: Вендетта» и рассказывает о событиях, произошедших между двумя играми-бестселлерами: Resident Evil 6 и Resident Evil 7: Biohazard. Продажи обеих перевалили за 10 млн копий, и это без учета пиратства. Также оба релиза получили сразу несколько престижных отраслевых наград и номинаций.

Мультфильм сделан в формате реалистичной компьютерной анимации, наподобие «Последней фантазии: Духи внутри» (тоже основанной на популярной серии игр). Релиз больше напоминает фантастический боевик с элементами детектива: погони на мотоциклах, взрывы, обилие боевых и экшен-сцен, а также расследование и поиск виновника новой вспышки эпидемии зомби.

Главными героями стали знакомые геймерам персонажи: специальные агенты Джилл Валентайн, Крис Редфилд и его сестра Клэр, а также активистка Ребекка Чемберс и полицейский Леон Скотт Кеннеди. За большинство этих героев можно было поиграть в цифровой «Обители зла». И несмотря на то что японские анимационные продукты нередко имеют региональные особенности (например, чрезмерная эмоциональность героев, специфичный юмор), «Остров смерти» воспринимается легко, так как целевая аудитория франшизы находится на Западе.

Отличительная черта серии игр — не сам факт борьбы с зомби, а обилие зараз, создающих гротескных чудовищ. Существуют классический Т-вирус (именно он вызвал всю суматоху в фильмах с Миллой Йовович), G-вирус, А-вирус, плесень Мегамицет, паразиты Las Plagas и Каду. Но в фильмах показали от силы один-два патогена, а из монстров ограничились преимущественно безмозглыми мертвецами и парой мутировавших людей и животных. Геймерам же приходилось сражаться с видоизмененными флорой и фауной, разумной нежитью и даже подобиями оборотней и вампиров.

В «Острове смерти» основными противниками главных героев тоже выступают незамысловатые зомби и несколько мутантов-лизунов (в игре их так называют из-за длинных языков). Но ближе к концу фильма им приходится сразиться со злодеем, перевоплотившимся в гигантское аморфное чудовище. Это классический прием, которым пользовались разработчики из Capcom в большинстве своих игр.

Сколько «Обителей», столько и мнений

Традиционно главной героиней «Обители зла» зрители привыкли видеть Миллу Йовович, которая с 2002 по 2016 год моталась по опустошенному зомби-вирусом миру и боролась с корпорацией Umbrella. Но большинство фантастических боевиков серии Пола Уильяма Скотта Андерсона получили преимущественно негативные оценки критиков и зрителей. Причина была простой: с одной стороны, картины были не самыми качественными, с другой — больше напоминали вольную интерпретацию исходного материала.

После неважного выхода «Обители зла: Последняя глава» в 2016 году казалось, что лавочку прикрыли, но в 2021-м британский режиссер Йоханнес Робертс выпустил «Обитель зла: Раккун-Сити». И хотя тот релиз больше соответствовал культовой серии игр, полноценной экранизации снова не случилось. Критики остались не в восторге, да и зрители встретили ленту Робертса прохладно: 30% и 65% на Rotten Tomatoes.

Параллельно с игровым кино развивались полнометражные анимационные фильмы и сериалы. «Остров смерти» стал пятым по счету мультфильмом, который следует сюжету игрового мира Capcom. Анимационная новинка — возможность познакомиться с «Обителью зла» в том виде, каким этот мир задумали разработчики. Но с наскоку влиться в оригинальную вселенную после просмотра не получится — желательно посмотреть предыдущие мультфильмы. В противном случае понять, что происходит на экране, будет в разы сложнее.

Людям, не относящимся к «гиковской» культуре, франшиза «Обитель зла» может показаться ограниченной только фильмами-анимациями и играми. Но в действительности по ней существует более 20 романов, девять комиксов и даже три японские театральные постановки. А игры полюбились геймерам за интересный сюжет, сочетание шутера с боди-хоррором и необычные дизайны зомби и мутантов.

Фанатам понравилось

Проект получил преимущественно положительные отзывы рядовой аудитории. Рейтинг «Острова смерти» на Rotten Tomatoes составил 79% — результат выше, чем у любого другого фильма серии Пола Уильяма Скотта Андерсона (его потолок был у первой «Обители зла» — 67%). На IMDb оценка чуть ниже: 6 баллов из 10.

Довольные фанаты пишут, что анимационная лента предназначена для поклонников франшизы и, главным образом, серии игр. Рецензенты рады, что смогли увидеть в одном фильме большую часть культовых персонажей, хвалят качество компьютерной анимации и обилие захватывающих экшен-сцен.

Не обошлось и без нареканий: Death Island не вносит во франшизу ничего нового и революционного, а некоторые реплики героев кажутся странными, фразы персонажей звучали безэмоционально. И всё равно — на фоне других фильмов по вселенной «Обители зла» «Остров смерти» показал хороший результат.