Альянс наемников: чего ждать от Jagged Alliance 3

Тактическая компьютерная игра, разработанная болгарской студией Haemimont Games, вышла в общий доступ 14 июля. Первая часть Jagged Alliance (JA) появилась почти 30 лет назад, анонс нового, третьего эпизода состоялся два года назад. Действие Jagged Alliance 3 разворачивается в начале 2000-х годов в африканской стране Гранд-Чиен, которая захвачена военной группировкой «Легион». Игры серии JA популярны по всему миру, многие геймеры любят их за красочные и захватывающие сцены, а также за проработанные тактические стратегии. Сюжет экшен-игры, системные требования и другие подробности — в материале «Известий».

В поисках президента

Действие происходит в вымышленной стране под названием Гранд-Чиен, она богата природными ресурсами. Всё население потрясло исчезновение президента, после которого власть захватила военная группировка «Легион» и в стране воцарился хаос. Семья похищенного главы государства нанимает сотрудников корпорации «Адонис», главными задачами которых являются поиск президента и обеспечение порядка в стране.

Фото: THQ Nordic

Пользователь берет на себя роль главнокомандующего наемниками «Адониса»: их интересует только заработок, поэтому важно своевременно платить им за работу. Некоторые из наемников — отличные лидеры, способные обучать других, иные — опытные медики или механики, решающие критические задачи. Для перемещений в JA3 пользователи могут использовать лодку — других средств передвижения, по словам разработчиков, не планируется. Финал игры будет зависеть от действий и решений, которые принимает пользователь в течение всего игрового процесса.

Классификация персонажей

Каждый персонаж стратегического экшена обладает десятью навыками , в их числе здоровье, проворство, ловкость, сила, мудрость, точность, лидерство, саперные навыки и т.д. Здоровье отражает физическую выносливость персонажа, проворство влияет на общее количество очков действия, от ловкости зависит способность персонажа выполнять точечные действия, а мудрость отвечает за способность наемника учиться и совершенствоваться. Немаловажны навыки ремонта (от них зависит способность чинить сломанные предметы и оборудование) и «прокачка» в медицине, с помощью которой персонаж сможет лечить товарищей. Игрок может повысить любую способность, выполняя задания в полевых условиях, но развитие этих умений будет довольно ограниченным.

Фото: THQ Nordic

Уровень наемника влияет на его зарплату и дает преимущество перед врагом более низкого уровня, включая шансы на попадание и критические удары по противнику. За каждый новый уровень наемник получит очко перка (отличительная способность игрового персонажа). Перки связаны с характеристиками. Есть три типа перков для каждого навыка: бронзовый, серебряный и золотой. Для бронзы нужно иметь соответствующий навык на уровне 70 баллов, для серебра — 80, а для золота — 90. Например, перк «Лягушачий прыжок» требует от персонажа 80 единиц проворства и наличия еще одного перка из этой же сферы. «Лягушачий прыжок» увеличивает дальность свободного перемещения, если наемник в начале хода сидит в укрытии.

Все персонажи обладают индивидуальными особенностями, в числе которых могут быть зоофобия (тогда персонаж теряет боевой дух после нападения животного) или, например, скрытность (она делает героя менее заметным на фоне остальных).

Геймплей Jagged Alliance 3

Серия Jagged Alliance известна тем, что сочетает тактический и стратегический игровой процесс с ролевым управлением персонажем. В JA личность каждого героя становится центральной частью игры. Персонажи взаимодействуют между собой, с NPC и даже с пользователем, управляющим процессом. Черты их характера необходимо учитывать в процессе игры, потому что некоторые герои могут отказаться работать друг с другом по личным соображениям. Для давних поклонников серии разработчики подготовили легендарное возвращение некоторых героев прошлых частей.

Помимо управления героями, пользователю предстоит «рулить» всей ситуацией, происходящей на Гран-Чиен. Игроку необходимо формировать и отправлять отряды на миссии и контролировать карту сражений. Игровой процесс представляет собой плавное завоевание вражеских территорий. Можно обучать встречающихся на пути местных жителей или масштабировать свои силы для противостояния. Как и следует из жанра, проработка стратегии является ключевой задачей игры. Основным отличием этой части от предыдущих стала возможность играть по Сети онлайн вместе с друзьями.

Сколько уровней в Jagged Alliance 3

Геймплей Jagged Alliance 3 многоуровневый, на самом верхнем пользователи управляют бойцами на глобальной карте в режиме реального времени: формируют отряды, тренируются, перемещают войска и ремонтируют предметы. На втором уровне можно изучать сектора и исследовать карту с ресурсами либо сражаться с вражескими силами.

Фото: THQ Nordic

Большая часть геймплея — тактические битвы между отрядами. При этом игры не повторяются: за счет разных погодных эффектов, времени суток и опыта игрока сражения становятся разными, индивидуальными. Эффект дождя, например, помогает наемнику оставаться незамеченным, но влечет за собой быстрый износ оружия. Третий уровень геймплея — команда наемников, их индивидуальные характеристики, навыки и взаимоотношения.

Системные требования

Фото: THQ Nordic

Игра поддерживает русский интерфейс и субтитры, озвучка доступна только на английском языке. Покупка стратегического экшена в России обойдется в 2 тыс. рублей на сервисе Steam. Прохождение игры займет не больше пяти часов, за скорость разработчиками предусмотрены особые награды. Однако, играя первый раз, стоит уделить особое внимание всем деталям истории и ее ответвлениям.

Минимальные системные требования для установки Jagged Alliance 3:

— ОС Windows 10/11;

— не менее 20 Гб свободной памяти;

— процессор Intel Quad Core или AMD Ryzen 3 GHz;

— оперативная память 8 Гб;

— видеокарта DirectX12 2 Гб of VRAM, NVIDIA Geforce GTX 950 или AMD Radeon R7 370 2Гб of VRAM;

— DirectX версии 12;

— звуковая карта, совместимая с DirectX.