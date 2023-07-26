Индийский чиновник съел взятку после прихода полиции

Чиновник в Индии съел взятку размером 5 тыс. рупий ($61), когда его с поличным поймала полиция. Об этом 25 июля рассказал портал News9Live.

Житель одной из деревень в штате Мадхья-Прадеш пожаловался на то, что сельскохозяйственный инспектор Гаджендра Сингх вымогал у него взятку. Он обратился за помощью к омбудсмену штата, который привлек правоохранительные органы для организации облавы.

Когда Сингх получил взятку и к нему пришли полицейские, он съел полученные деньги, чтобы скрыть улики. Чиновника сразу же доставили в больницу, где у него изо рта изъяли остатки банкнот.

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