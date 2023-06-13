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В Шереметьево пассажир проглотил пакет наркотиков и умер

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В аэропорту Шереметьево в Москве пассажир проглотил пакет с наркотиком и умер на глазах у сотрудников таможенной службы. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ФТС 11 июня.

Как отмечает сайт, погибшему было 40 лет. Пассажир планировал вылететь в Стамбул, однако был остановлен на досмотре из-за лишнего багажа. Сотрудники аэропорта решили досмотреть мужчину более тщательно, в процессе чего обнаружили у него пакет с неизвестным веществом.

По предварительным данным, это был кокаин. Пытаясь избежать ответственности, пассажир проглотил пакетик с веществом, после чего потерял сознание от передозировки.

Мужчину пытались реанимировать, однако он скончался прямо в зоне таможенного контроля.

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9 июня в аэропорту Шереметьево задержали гражданина Ирана, в чьем багаже нашли упакованную в пакетиках для чая марихуану. Как пишет «Ридус», обнаружить запрещенное вещество сотрудникам таможни помогла служебная овчарка. В результате было изъято 18 чайных пакетиков с зеленым веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана, отмечает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, сообщает агентство городских новостей «Москва». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

2 июня в Москве задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, при нем были обнаружены наркотики.

29-летний Баймасханов является чемпионом мира по рукопашному бою 2019 и 2021 годов, бронзовым призером турнира 2017 года. Ему присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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