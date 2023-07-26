Авиастроительная корпорация «Иркут» переименована в «Яковлев». Об этом 26 июля сообщила пресс-служба «Ростеха», куда входит бренд.

«Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода Boeing и Airbus мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов», — передает пресс-служба госкорпорации слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Он отметил, что до 2030 года предприятия государственной корпорации должны поставить российским авиакомпаниям около 500 гражданских самолетов. По словам Чемезова, основная нагрузка ляжет на «Иркут», где будут произведены 142 региональных воздушных судов SSJ-NEW и 270 МС-21.

«Наследие Александра Яковлева — это не только свыше 200 разработанных летательных аппаратов, но и создание мощной авиастроительной промышленности. <...> Мы должны не только сохранять, но развивать это наследие на основе современных стандартов и требований времени», — отметил заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации, гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

В пресс-службе «Ростеха» отметили, что Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Александра Яковлева с 2004 года входит в состав «Иркута». Теперь корпорация будет носить название «Яковлев».

Ранее, 13 июня, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время должен состояться первый полет российского самолета Sukhoi Superjet NEW (SSJ-NEW). Он добавил, что поставки лайнеров заказчика начнутся после получения сертификата. В первую очередь самолеты получит «Аэрофлот».

До этого, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW должен состояться после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146. При этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.