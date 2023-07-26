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Эксперты назвали продукты для защиты от потери слуха

Nutrition 2023: омега-3 жирные кислоты из морепродуктов защищают от потери слуха
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Омега-3 жирные кислоты способствуют защите здоровья клеток внутреннего уха, а также могут ослабить воспалительные реакции на химические вещества, инфекции или при громких звуках. Об этом в среду, 26 июля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Американское общество питания Nutrition 2023.

Ученые из Университета Гвельфа в Канаде, чьи исследования были представлены на собрании Nutrition 2023, провели анализ данных о состоянии слуха и уровнях докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая относится к омега-3, в крови более 100 тыс. человек.

Эксперты обнаружили, что люди с наиболее высоким содержанием ДГК в крови на 16% реже жаловались на проблемы со слухом, по сравнению с теми, кто ел меньше всего морепродуктов и обладал низким уровнем ДГК. У последних также возникали трудности за разговором при наличии фонового шума.

Источником омега-3 выступает жирная морская рыба, например, скумбрия и сардина. По результатам исследования, проведенного на пожилых людях и животных, повышенный уровень омега-3 защищает от возрастной потери слуха.

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Помимо употребления в пищу указанных продуктов предупредить риск потери слуха помогут защита ушей от громких звуков и медицинское вмешательство при ушных инфекциях.

Днем ранее, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева назвала заболевания, при которых могут гореть уши. К ним относятся рецидивирующий полихондрит, синдром красного уха, а также стрессовые состояния, долгое пребывание на солнце, употребление алкогольных напитков и гормональные скачки.

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