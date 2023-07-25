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Врач назвала заболевания, при которых могут гореть уши

Врач Филёва: если постоянно горят уши, это может указывать на гипертонию и поражение сосудов
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Народная примета гласит, что, если горят уши, значит, человека кто-то вспоминает. О каких состояниях, в том числе опасных для здоровья, может свидетельствовать данный симптом «Известиям» 25 июля рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Она отметила, что уши могут гореть при активной мозговой деятельности — например, во время экзамена. Это объясняется тем, что кровь приливает к голове и капилляры, расположенные в этой области, интенсивно ею наполняются. При этом, у правшей обычно сильнее горит левое ухо, так как у них лучше развито левое полушарие мозга. У левшей, наоборот, чаще краснеет правое.

Также, по ее словам, уши часто горят при стрессе — так происходит из-за выброса гормона адреналина в кровь. Кроме того, вызвать покраснение ушей может перепад температуры, употребление спиртных напитков и гормональные скачки — они бывают у женщин перед менструацией или в менопаузе.

«Есть и более серьезные причины. Среди них — артериальная гипертензия, атеросклеротическое поражение сосудов, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции ушей и кожи, аллергия на продукты питания, косметические средства и укусы насекомых», — предупредила Филёва.

Кроме того, как рассказала врач, уши могут гореть при так называемом синдроме красного уха. Это достаточно редкое заболевание, которое сопровождается жжением и покраснением в области наружных органов слуха, а также головной болью, отдающей в затылок, лоб или нижнюю челюсть. У детей и подростков такой синдром часто обнаруживается вместе с мигренью. У взрослых он обычно обусловлен дегенеративными изменениями шейного отдела позвоночника, которые в обиходе часто называют шейным остеохондрозом, а также дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Одна из самых редких причин покраснения ушей, по словам специалиста, — рецидивирующий полихондрит. При этом заболевании иммунная система повреждает собственные ткани организма, в частности хрящи, из которых состоят ушные раковины. Именно поэтому горящие уши считаются одним из характерных признаков болезни.

«Если уши покраснели после долгого пребывания на солнце или эмоционального стресса — скорее всего, беспокоиться не о чем. Но если уши горят без видимой причины — лучше сходить на прием к врачу. Он изучит историю болезни, назначит лабораторные исследования и определит причину неприятного явления», — подытожила Филёва.

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18 июля врач-терапевт, к.м.н. Алексей Хухрев перечислил признаки резких скачков давления в жаркую погоду. Так, по его словам, при повышении давления человека обычно бросает в жар, у него краснеет лицо, начинает быстро колотиться сердце и появляется ощущение тошноты. Если же давление во время жары падает, то «человек становится похож на вялую муху».

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