Медведев не будет участвовать в турнире в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев не будет участвовать в турнире в Вашингтоне. Об этом в среду, 26 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».
На данный момент причины отказа не называются, однако еще в начале июля организаторы анонсировали участие Медведева в турнире.
Сейчас в списках вместо россиянина — японский теннисист Йосуке Ватануки.
Последний турнир, в котором участвовал Медведев, был Уимблдон-2023. Тогда Медведев в полуфинале проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и закончил свое выступление.