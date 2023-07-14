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Медведев проиграл Алькарасу и закончил выступление на Уимблдоне

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Фото: Global Look Press/Shaun Brooks
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Российский теннисист Даниил Медведев 14 июля в полуфинале проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и закончил выступление на Уимблдоне.

Встреча россиянина и испанца закончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу последнего.

В финале Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл итальянца Янника Синнера.

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Финал чемпионата назначен на 16 июля.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн.

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