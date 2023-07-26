Строительный кран загорелся и рухнул в престижном районе Нью-Йорка

В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене загорелся строительный кран, в результате чего он упал и протаранил стеклянный небоскреб. Кадрами с места событий 26 июля поделились очевидцы в соцсетях.

На видео показано, как загоревшаяся техника рухнула и ударилась о стену другого небоскреба, а затем упала на улицу.

Люди, находившиеся в зоне обрушения крана, спасались бегством. Власти заявили, что близлежащие здания эвакуируют из-за опасений. Ближайшие улицы были перекрыты для движения.

Пожарные пытались остановить огонь, но едва до него доставали.

Информации о пострадавших в результате пожара и обрушения крана не поступало.

До этого, 15 июня, сообщалось, что башенный кран с рабочим внутри упал на стройке «Европейского берега» в Новосибирске. В результате происшествия погиб крановщик.