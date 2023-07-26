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Океанолог подверг сомнению исчезновение системы Гольфстрим в 2025 году

Океанолог Башмачников: исчезновения системы течений Гольфстрим не стоит ожидать в ближайшее время
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Goddard/Ocean Biology
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В перспективе середины XXI века разрушения существующей системы глобальных океанических течений в Атлантическом океане и связанных с этим климатических катастроф не ожидается. Об этом в разговоре с «Известиями» 26 июля сообщил доцент кафедры океанологии СПбГУ, кандидат географических наук, директор фонда «Нансен Центр» Игорь Башмачников.

Накануне газета The Guardian опубликовала статью, в которой приводятся данные нового научного исследования. В статье говорится, что система течений Гольфстрим может исчезнуть из-за глобального потепления уже в 2025 году, что станет причиной катастрофических климатических последствий. Речь идет об Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (AMOЦ), являющейся одной из основных систем циркуляции океана на Земле. Гольфстрим является ее самым известным течением.

Как отметил Башмачников, данные, которые накоплены на основании более чем 20-летних наблюдений, показывают незначительное ослабление АМОЦ за последние десятилетия, составляющее менее 20% его средней величины.

«В последние же годы интенсивность АМОЦ стабилизировалось и даже несколько выросла. Более длинные ряды прокси-наблюдений (определение интенсивности АМОЦ по косвенным данным) говорят о том, что регистрируемый в последние десятилетия процесс ослабления не направленный; происходят колебания интенсивности АМОЦ с периодом в десятилетия», — рассказал океанолог.

По его словам, большинство моделей предполагают, что АМОЦ в будущем будет продолжать ослабевать, но в перспективе середины XXI века разрушения существующей системы глобальных океанических течений в Атлантическом океане и связанных с этим климатических катастроф ожидать не стоит.

При этом он обратил внимание, что моделирование мирового климата — очень сложный процесс, который должен учитывать огромное количество факторов.

«Поэтому сценарий, который приводится в исследовании, является лишь одним из возможных. Если же он будет реализован, то это действительно приведет к повышению контрастности температуры воды в тропической зоне и в полярных районах Земли, что спровоцирует более частые и более сильные циклоны и изменение климатических условий в разных районах мира. Северные районы России, в этом случае, вероятно, ожидает похолодание. Но пока мы не наблюдаем противоположные тенденции», — подытожил Башмачников.

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8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

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