Более 20 человек погибли и еще 52 пострадали в ДТП с автобусом в Сенегале

В ДТП с автобусом на западе Сенегала не менее 22 человек погибло и еще 52 ранены. Об этом 26 июля сообщило AFP со ссылкой на экстренные службы.



Авария произошла в деревне Нгеун Сарре в районе города Луга. Окончательное число погибших может возрасти.



Причина, время ДТП и количество пассажиров не уточняются.

23 июля сообщалось, что в Колумбии произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибли 10 человек, 30 пострадали. Автобус, в котором находился 41 пассажир, съехал с дороги и упал в пропасть глубиной около 200 м.