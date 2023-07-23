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Не менее 10 человек погибли после падения автобуса с обрыва в Колумбии

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Фото: Gestión del Riesgo de Desastres de Santander
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ДТП с автобусом произошло на шоссе в муниципалитете Эль-Плайон в Колумбии в департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек. Об этом 22 июля сообщает El Diario.

Отмечается, что межмуниципальный автобус компании Brasilia, следовавший по маршруту Кукута – Вальедупар, попал в серьезную аварию на 58-м километре дороги, соединяющей Эль-Плайон и Сан-Альберто. Автобус, в котором находился 41 пассажир, съехал с дороги и упал в пропасть глубиной около 200 м.

Среди погибших в результате аварии двое несовершеннолетних. Кроме того, пострадали 30 человек. Их госпитализировали.

Причины аварии уточняются, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Алжире погибли 34 человека в аварии с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем. После столкновения двух транспортных средств автобус загорелся, в результате чего погибло много людей. В аварии пострадали 12 человек.

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