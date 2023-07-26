В ассоциации рыбохозяйственных предприятий оценили запрет на ввоз продукции из рыбы

На импортную готовую продукцию из рыбы из недружественных стран приходится менее 1%, поэтому запрет о ввозе в РФ такого товара коснется совсем небольшой доли рынка, объяснил «Известиям» 26 июля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его информации, в 2021 году импорт готовой или консервированной продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, а также икры осетровых и ее заменителей составил 65,9 тыс. т, из них только 2317 т (3,5%) — из недружественных стран.

«Суммарная стоимость импорта этой продукции — $247,68 млн, из них $10,89 млн (4,4%) — недружественные страны. В целом же внутренний рынок пресервов и консервов оценивается в более чем 336 тыс. т, то есть на импортную готовую продукцию из недружественных стран приходится менее 1%. Таким образом, запрет коснется микроскопической доли рынка, что называется, на уровне статистической погрешности», — сказал Зверев.

При этом, как он уточнил, основную долю импорта из недружественных стран составляли готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот — целиком или в кусках (но не фаршированные) — из Латвии: в 2021-м их поставки РФ составили 1127 т, или 91,4% от общего импорта такой продукции. Как подчеркнул президент ВАРПЭ, эту продукцию российские предприятия способны полностью заместить и закрыть потребность рынка.

В то же время по некоторым позициям зависимость от импорта из европейских стран была ощутима, однако речь идет о нишевых рынках, добавил он. В пример он привел продукцию из анчоусов из Италии, поставки готовой или консервированной продукции из трески — целиком или в кусках (но не фаршированной) — из Исландии.

«Всё это премиальный сегмент с очень незначительным финансовым потенциалом. Честно говоря, не вижу смысла в импортозамещении этого сегмента. Ни производственных, ни финансовых причин для перенацеливания на этот сегмент российских предприятий нет», — заключил Зверев.

Накануне Минэкономразвития сообщило о введении запрета на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. В министерстве сослались на информацию Минсельхоза России, согласно которой отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят производители РФ, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой продукции.