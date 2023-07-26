Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

В ассоциации рыбохозяйственных предприятий оценили запрет на ввоз продукции из рыбы

ВАРПЭ: запрет о ввозе в РФ продукции из рыбы из недружественных стран коснется небольшой доли рынка
0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На импортную готовую продукцию из рыбы из недружественных стран приходится менее 1%, поэтому запрет о ввозе в РФ такого товара коснется совсем небольшой доли рынка, объяснил «Известиям» 26 июля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его информации, в 2021 году импорт готовой или консервированной продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, а также икры осетровых и ее заменителей составил 65,9 тыс. т, из них только 2317 т (3,5%) — из недружественных стран.

«Суммарная стоимость импорта этой продукции — $247,68 млн, из них $10,89 млн (4,4%) — недружественные страны. В целом же внутренний рынок пресервов и консервов оценивается в более чем 336 тыс. т, то есть на импортную готовую продукцию из недружественных стран приходится менее 1%. Таким образом, запрет коснется микроскопической доли рынка, что называется, на уровне статистической погрешности», — сказал Зверев.

При этом, как он уточнил, основную долю импорта из недружественных стран составляли готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот — целиком или в кусках (но не фаршированные) — из Латвии: в 2021-м их поставки РФ составили 1127 т, или 91,4% от общего импорта такой продукции. Как подчеркнул президент ВАРПЭ, эту продукцию российские предприятия способны полностью заместить и закрыть потребность рынка.

В то же время по некоторым позициям зависимость от импорта из европейских стран была ощутима, однако речь идет о нишевых рынках, добавил он. В пример он привел продукцию из анчоусов из Италии, поставки готовой или консервированной продукции из трески — целиком или в кусках (но не фаршированной) — из Исландии.

«Всё это премиальный сегмент с очень незначительным финансовым потенциалом. Честно говоря, не вижу смысла в импортозамещении этого сегмента. Ни производственных, ни финансовых причин для перенацеливания на этот сегмент российских предприятий нет», — заключил Зверев.

Все четыре плавника: рыба принесет в бюджет Сахалинской области 60 млрд рублей
Власти региона оценили эффективность нового проекта стоимостью 1 трлн рублей

Накануне Минэкономразвития сообщило о введении запрета на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. В министерстве сослались на информацию Минсельхоза России, согласно которой отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят производители РФ, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой продукции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023