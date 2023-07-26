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Подросток утонул при выполнении упражнения в бассейне в Люберцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В подмосковном городе Люберцы подросток утонул во время тренировки в бассейне, его доставили в реанимацию. Об этом сообщает источник «Известий» в среду, 26 июля.

Инцидент произошел 24 июля. В фитнес-центре в поселке Томилино подросток в бассейне выполнял упражнения по задержке дыхания.

«17-летний подросток профессионально занимается плаванием и имеет спортивный разряд. Он пришел на очередную тренировку, но в какой-то момент, выполняя упражнение, ему стало плохо», — рассказал источник издания.

Его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Медики поставили диагноз «состояние после утопления». В настоящее время врачи борются за жизнь подростка.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проводится проверка.

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Ранее, 23 июля, стало известно, что четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Она самостоятельно забралась в воду и погибла. В это время отец ребенка спал, а мать отвлеклась на домашние дела.

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