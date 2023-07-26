Подросток утонул при выполнении упражнения в бассейне в Люберцах

В подмосковном городе Люберцы подросток утонул во время тренировки в бассейне, его доставили в реанимацию. Об этом сообщает источник «Известий» в среду, 26 июля.

Инцидент произошел 24 июля. В фитнес-центре в поселке Томилино подросток в бассейне выполнял упражнения по задержке дыхания.

«17-летний подросток профессионально занимается плаванием и имеет спортивный разряд. Он пришел на очередную тренировку, но в какой-то момент, выполняя упражнение, ему стало плохо», — рассказал источник издания.

Его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Медики поставили диагноз «состояние после утопления». В настоящее время врачи борются за жизнь подростка.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проводится проверка.

Ранее, 23 июля, стало известно, что четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Она самостоятельно забралась в воду и погибла. В это время отец ребенка спал, а мать отвлеклась на домашние дела.