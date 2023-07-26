Диетолог рассказала об опасности употребления газировки летом

Пузырьки, красители и сахарозаменители могут причинить вред здоровью человека при чрезмерном употреблении в летнюю жару сладких газированных напитков. Об этом «Известиям» 26 июля рассказала врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

«Сладкие напитки имеют четыре ключевых составляющих, на которые стоит обратить внимание при выборе, — это сахар, газированность, красители и ароматизаторы. Что касается сахара, стоит отдавать предпочтение напиткам, в составе которых просто сахар, а не порошковая фруктоза или, что хуже, сахарозаменители. Сахар — это натуральный продукт. Фруктоза тоже натуральный сахар, но полезен он, когда мы его получаем из фруктов, где помимо небольшого количества фруктозы, еще есть клетчатка, витамины, микроэлементы и вода», — пояснила эксперт.

По ее словам, в промышленном производстве, в тех же напитках, используется порошковая фруктоза, которая в таких больших дозах не может усваиваться организмом.

«Исследования показали, что длительное потребление такой фруктозы в больших количествах вызывает жировой гепатоз, то есть изменения в печени, и может привести к подагре», — подчеркнула Лариса Габдулхакова.

По ее словам, несмотря на распространенное мнение о полезности газированной воды, будь то обычная, минеральная или газированный лимонад, пузырьки обладают закисляющим эффектом для организма.

«Когда человек пьет очень газированную воду, пузырьки раздувают желудок, из-за чего возникает дискомфорт или изжога, а если у человека проблема с желудочно-кишечным трактом, то такие напитки могут вызвать рефлюкс», — рассказала нутрициолог.

Она рекомендовала перед употреблением сильно газированных напитков «выпустить пузырьки», то есть хорошо перемешать жидкость в стакане или графине.

Врач сообщила, что третья важная составляющая в сладких напитках — красители, которые могут быть натуральными и химическими.

«Если речь о химических красителях, которые сегодня так активно добавляют в различные сладкие напитки и другие продукты для насыщенного цвета, тут уже надо быть осторожнее. Такие красители приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и заболеваниям печени, могут вызывать аллергию. К аллергической реакции особенно предрасположены дети, но и взрослый человек может получить такую же реакцию. Исход бывает разный — вплоть до госпитализации», — предостерегла Габдулхакова.

Что касается натуральных красителей, в них нет никакого вреда и угрозы. Ароматизаторы являются важной составляющей безалкогольных напитков, влияющих на вкус, а иногда и на пользу, объяснила эксперт.

«Напитков, которые используют натуральные ароматизаторы, остается всё меньше. Натуральные ароматизаторы дороже, поэтому современные производители отдают предпочтение химическим ароматизаторам и усилителям вкуса. И, конечно же, искусственные ароматизаторы, не добавляют ничего полезного в состав, в отличии от натуральных, зачастую вызывая реакцию со стороны организма в целом или желудочно-кишечного тракта в частности», – пояснила врач.

Говоря о натуральных ароматизаторах, она уточнила, что в натуральные сладкие напитки, например, могут добавлять экстракт корня солодки.

«Это растение способствует заживлению желудочно-кишечного тракта, помогает работе надпочечников и лимфатической системы, — сказала диетолог. — Конечно, ее содержание в напитке такое маленькое, что оно вас не вылечит, но и вреда не нанесет».

Врач-нутрициолог ставит в пример напитки, придуманные в СССР. Если прочитать рецепт «Тархуна» или «Байкала» 1978 года в составе будет вода, сахар, лимонная кислота и всевозможные травы (шалфей, полынь, корень дягеля, горячавки кардамон, масла хмеля, масло эвкалипта и так далее). Именно такой напиток более полезен, подчеркнула специалист.

Самое главное правило в потреблении сладких напитков — мера, рассказала диетолог, объяснив, что, если выпить три литра даже «правильного напитка» из СССР, такая высокая доза сахара организмом не усвоится.

«Можно выпить половину или одну бутылку сладкого напитка, а лучше отдать предпочтение обычной питьевой воде, если задача в сезонную жару утолить жажду и избежать обезвоживания организма», — продолжила врач.

Также врач рекомендовала выбирать знакомого производителя напитков и всегда читать состав. По ее словам, на полках магазинов можно встретить подделки. Ключевая опасность контрафактной продукции — использование токсичных красителей и многократных доз сахара или опасных сахарозаменителей, таких как аспартам.

«Сейчас проходит эксперимент по маркировке сладких напитков. Я за маркировку, потому что это гарантия того, что состав на этикетке будет соответствовать содержимому бутылки. Это честный подход, в котором потребитель осознанно сможет выбрать для себя напиток с усилителями вкуса, красителями или без них», — заключила Габдулхакова.

Ранее, 23 июля, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала о выборе продуктов для пикника. Она напомнила, что летом пища портится гораздо быстрее из-за жары, а нарезка и хранение в непроветриваемой упаковке дополнительно ускоряет этот процесс. В такой ситуации риск отравиться гораздо выше, добавила эксперт.