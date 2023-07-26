Жительница Подмосковья задержана по подозрению в организации убийства экс-супруга

В Московской области задержана 50-летняя местная жительница, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга. Как сообщает 26 июля Следственный комитет РФ, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений»).

Установлено, что в ноябре 2022 года у подозреваемой на почве личной неприязни к бывшему мужу возник умысел на совершение его убийства. В июле 2023 года для его осуществления женщина обратилась к своему знакомому.

«Мужчина, осознавая противоправный характер действий подозреваемой, сообщил о ее просьбе в правоохранительные органы», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Далее нанятый для помощи в совершении преступления начал взаимодействовать с сотрудниками СК РФ и в ходе оперативно-разыскных мероприятий сообщил заказчице о готовности оказать ей содействие за вознаграждение. После этого он нашел двоих исполнителей, которым она передала ключи от квартиры экс-супруга.

25 июля исполнители встретились с женщиной в поселке Ашукино Пушкинского городского округа и в подтверждение якобы совершенного ими преступления показали ей снимок, на котором запечатлен убитый. При передаче им первой части денежных средств подозреваемая была задержана. Следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении ее под стражу.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Красноярске 67-летняя жительница заказала убийство своей 48-летней дочери ради квартиры. Оперативникам удалось предотвратить совершение преступления. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.