В Красноярске мать заказала убийство дочери ради квартиры

В Красноярске в отношении 67-летней жительницы возбудили уголовное дело по подозрению в организации заказного убийства своей 48-летней дочери. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «З» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления убийства по найму»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что оперативники предотвратили заказное убийство, которое готовила женщина.

По версии следствия, в конце апреля местная жительница поделилась своими намерениями со знакомым, рассказав, что хочет отобрать недвижимое имущество своей дочери. Тогда мужчина организовал встречу с исполнителем. За убийство местная жительница предложила 80 тыс. рублей.

Исполнитель, «действуя под контролем оперативников», инсценировал расправу и сообщил подозреваемой об исполнении заказа. В качестве доказательства он представил женщине сумку ее дочери. Исполнитель получил деньги, сообщает «Газета.Ru».

Подозреваемую в ближайшее время допросят. Следователи также намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу.

Ранее, 30 апреля, в Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство восьмимесячного ребенка. Родители причинили девочке травмы, от которых она скончалась, а после спрятали тело и обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.