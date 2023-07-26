Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель при реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили «Известиям» 26 июля в ее пресс-службе.

Незаконная деятельность позволила участникам картеля заключить государственные контракты на 2 млрд рублей.

Антимонопольная служба признала ООО ЧОП «КОНЧАК» и ООО «ЧОП «АЛЬТАИР» нарушившими антимонопольное законодательство (п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 16 торговых процедурах на оказание охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов на территории Москвы. Общая стоимость контрактов составила 2,08 млрд рублей. Часть торгов проводилась в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Как уточнили в службе, за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа (ст. 14.32 КоАП РФ).

Ранее, 17 июля, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Сергей Пузыревский рассказал в интервью «Известиям» о том, что в России усилят контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания и установят единые правила регулирования естественных монополий.