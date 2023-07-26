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Климатолог РАН предрек новые температурные рекорды в ближайшие пять лет

Климатолог Семенов: вероятность того, что в ближайшие пять лет будут побиты температурные рекорды — более 90%
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Глобальные температуры на фоне глобального потепления продолжат расти и вероятность того, что в ближайшие пять лет будут побиты температурные рекорды, — более 90%. Об этом 26 июля сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он отметил, что в течение 150 лет инструментально наблюдается рост глобальной температуры.

«Мы видим, что глобальная температура с начала XX века повысилась примерно на 1,2 градуса <…> Более половины этих изменений случились в последние 40 лет. То есть, потепление с конца 1970-х годов значительно ускорилось», — рассказал Семенов.

По его словам, прогнозы указывают, что температура продолжит расти и в ближайшие 30 лет она будет увеличиваться такими же темпами, как последние 20 лет.

«Зная, что температура монотонно растет в среднем, мы, естественно, ожидаем постоянного обновления рекордов, что и будет происходить. Поэтому то, что предположила Всемирная метеорологическая организация, — что в течение пяти лет будут достигнуты новые рекорды — вероятность этого очень велика — более 90%», — добавил климатолог.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

Новость дополняется.

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