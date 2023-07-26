Жители Хабаровска жалуются на запах гари и ухудшение видимости

Жители Хабаровска жалуются на запах гари и задымление в городе. Видимость значительно ухудшилась утром в среду, 26 июля.

В Дальневосточном гидрометцентре ТАСС пояснили, что произошел перенос воздушных масс с дымом с западного направления. Там не исключили, что это дым от пожаров в Амурской области, ЕАО или Китае, пишет ИА AmurMedia.

Метеостанции в Биробиджане также зафиксировали дым. Видимость упала с 10 км до 800 м.

Метеорологи не исключают, что ситуация с задымленностью улучшится, если уйдет облачность. Изменение направления ветра пока не прогнозируется. Он будет западным и юго-западным до конца рабочей недели.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что за сутки в России потушили 64 природных пожара, их площадь составляла 58 033 га. Пожары были ликвидированы в 21 регионе.

20 июня президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.