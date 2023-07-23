За сутки в России потушили более 60 природных пожаров

За сутки в России потушили 64 природных пожара, их площадь составляла 58 033 га, сообщила 23 июля на своем сайте «Авиалесоохрана» со ссылкой на региональные диспетчерские сутки.

Пожары ликвидированы в 21 регионе.

«Лесные пожары ликвидированы в Херсонской, Тюменской, Томской, Запорожской, Самарской, Свердловской, Амурской, Магаданской, Ленинградской, Иркутской областях, республиках Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Тыва, Коми, Хабаровском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, Ханты-Мансийском АО (ЮГРА), Ямало-Ненецком АО», — отметили в ведомстве.

По состоянию на полночь 23 июля лесные пожары зафиксированы в 19 российских регионах. В тушении задействованы 3494 человека, 400 единиц спецтехники, а также 53 воздушных судна.

Накануне в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. В Белоярском районе ХМАО с 6 июля был введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов.

Ранее, 16 июля, в «Авиалесоохране» отметили, что за сутки в 21 российском регионе потушили 65 лесных пожаров. Особый противопожарный режим тогда действовал в 58 субъектах России.

20 июня президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.