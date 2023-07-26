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Посол РФ рассказал об увеличении добычи урана в Танзании «дочкой» «Росатома»

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Дочерняя компания «Росатома» Mantra в ближайшие годы перейдет к промышленному объему добычи и переработки урана в Танзании. Об этом заявил посол РФ Андрей Аветисян в интервью, опубликованном в среду, 26 июля, «РИА Новости».

«Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. В ближайшие годы <…> компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта предположительно будут использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ).

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О планах «Росатома» начать добычу урана в Танзании стало известно ранее, 19 июля, в преддверии саммита «Россия — Африка». В Танзании «Росатом» работает над проектом «Мкуджу Ривер» с месторождением Ньота, которое является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 млн т руды.

До этого, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Ожидающийся саммит пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

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