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В Эфиопии заявили о давлении Запада за нежелание одобрять антироссийскую позицию

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Manuel Elías
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Эфиопия, ее власти и дипломаты в ООН, регулярно испытывают давление со стороны Запада за нежелание одобрять антироссийские документы. Об этом «Известиям» заявил заместитель исполнительного директора Института международных отношений при МИД Эфиопии Джафар Гелету на российско-африканской конференции Валдайского клуба.

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«Да, конечно. Это те вещи, которые мы обсуждаем на форуме «Валдай». Дело в том, что мировой порядок меняется, многие большие и могущественные страны сражаются за позицию в глобальном мироустройстве. При этом другие государства всё еще бедны и нуждаются в поддержке этих больших стран, которые, сражаясь, создают большие проблемы этим государствам. Мир становится всё более конфронтационным, и оставаться нейтральным становится всё сложнее. На страны Азии и Африки оказывается давление по вопросам, которые поднимаются в ООН», — сказал он.

Гелету отметил, что в силу исторических связей Россия всегда поддерживает Эфиопию, а Эфиопия — Россию. И это продолжается уже более 200 лет.

Он напомнил, что российское посольство в Эфиопии существует более 100 лет, это старейшее посольство в стране. А между странами — гораздо более глубокая связь, берущая начало еще из имперского периода.

«Правители России и Эфиопии обменивались письмами. Россия — единственная европейская страна, которая поддерживала Эфиопию в ее борьбе против западного колониализма. Поэтому она должна использовать этот исторический опыт, чтобы повысить свою вовлеченность в дела континента», — призвал замдиректора Института международных отношений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Оставаться нейтральным становится всё сложнее»

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