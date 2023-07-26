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Управляющие компании освободят от госпошлин за подачу исков на должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации планируется освободить от уплаты госпошлины, если они подают в суд на злостных неплательщиков. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы (ГД) в ближайшее время.

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«Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства часто вынуждены обращаться в суд с заявлениями о взыскании задолженностей с недобросовестных плательщиков», — сказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

Долги населения за ЖКХ в 2022 году превысили 800 млрд рублей. В том же году затраты УК на госпошлину при взыскании задолженности за ЖКУ составили 4,2 млрд рублей, при том, что взыскано было 188,3 млрд рублей, рассказала председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

«Мера позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия жилищно-коммунальной сферы», — полагает Владимир Кошелев.

Кроме того, освобождение УК от уплаты пошлины снизит и финансовое бремя для граждан, отметил он.

Впрочем, по мнению Сусаны Киракосян, предложенная мера не поспособствует снижению задолженности за ЖКУ.

«Необходимо думать не над тем, как освобождать компании от госпошлины, а как создать условия, при которых споры по долгам в принципе не попадут в суды», — уверена она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Судебные поддержки: УК освободят от госпошлин за подачу исков на должников

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