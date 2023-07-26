В России появились объявления о продаже мини-собак из Кореи за 1,5 млн

Речь идет об уменьшенных размерах животных пород мальтипу, шпиц, пудель, бишон и других. Их стоимость, в частности, на «Авито», составляет от 700 тыс. рублей до 1,5 млн. Она объясняется уникальными габаритами: вес взрослой особи не превышает 2,5 кг, а высота — 21 см в холке. Особей таких параметров называют экстра мини. Стандартный размер этих пород в среднем доходит до 30–35 см в холке, а весят они 3–4 кг.

При этом продавец не дает гарантий, что собака не вырастет больше. Покупатели часто сталкиваются с обманом — животные перерастают заявленный размер.

«Сейчас наибольшим спросом пользуются самые маленькие собаки — чем меньше ее размер, тем выше цена. Люди хотят купить буквально карманную собачку, которая может поместиться в дамскую сумочку хозяйки», — рассказал «Известиям» один из продавцов таких животных на «Авито».

В документах на щенка миниатюрных собак не указываются заявленные габариты. А последнее время всё чаще происходят случаи, когда собаки очень маленьких габаритов перерастают свой размер.

Например, в Екатеринбурге девушка приобрела щенка породы мальтипу мини, который вырос в обычную дворняжку. Елена из Москвы год назад также приобрела на «Авито» собаку породы мальтипу мини, она ей обошлась в 700 тыс. рублей. В итоге животное выросло до 30 см в холке, как обычная особь этой породы. Предприниматель Михаил из Москвы приобрел на «Авито» такого же щенка по цене свыше 1 млн рублей. Сейчас его размер на 6 см больше максимального для этой породы, рассказал он «Известиям».

Проблема таких гибридных собак в том, что непонятна их родословная, от каких родителей произошел щенок, отметил президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский.

Цены на очень маленьких собак на досках объявлений разнятся. Самые дорогие особи продаются по цене в 700 тыс. – 1,5 млн рублей. Но можно найти более дешевых щенков — от 20 до 150 тыс., убедились «Известия». По словам Владимира Уражевского, стоимость таких собак сильно завышена из-за их популярности. Нормальный уровень цен — это 50–150 тыс. рублей за щенка, добавил он.

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Пес в мешке: в РФ начали продавать мини-собак из Кореи за 1,5 млн