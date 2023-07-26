Пес в мешке: в РФ начали продавать мини-собак из Кореи за 1,5 млн

В России появились объявления о продаже мини-собак из Южной Кореи и Китая. Речь идет о животных уменьшенных размеров пород мальтипу, шпиц, пудель, бишон и других. Их стоимость, в частности на «Авито», составляет от 700 тыс. рублей до 1,5 млн. Она объясняется уникальными габаритами: вес взрослой особи не превышает 2,5 кг, а высота — 21 см в холке. При этом в документах ни параметры, ни родословная не прописаны, выяснили «Известия». Люди, покупая такую собаку, часто сталкиваются с обманом — животные перерастают заявленный размер.

Ростом не вышли

В России появились объявления о продаже мини-собак из Южной Кореи и Китая за 700 тыс. – 1,5 млн рублей. По такой цене предлагают купить питомцев пород мальтипу, шпиц, пудель, бишон и других, вес которых не превышает 2 кг, а высота — 21 см в холке. Особей таких параметров называют экстра мини. При этом стандартный размер этих пород в среднем доходит до 30–35 см в холке, а весят они 3–4 кг.

— Сейчас наибольшим спросом пользуются самые маленькие собаки — чем меньше ее размер, тем выше цена. Люди хотят купить буквально карманную собачку, которая может поместиться в дамскую сумочку хозяйки, — рассказал «Известиям» один из продавцов таких животных на «Авито».

При этом, по словам торговцев, в документах не указываются габариты. Покупателю предоставляют лишь сертификат Южной Кореи или Китая (основные страны-поставщики), ветеринарный сертификат, международный паспорт, таможенные документы и, в некоторых случаях, гарантию на здоровье на один год, на случай, если животное умрет.

Всё чаще появляются случаи, когда собаки очень маленьких габаритов перерастают ожидаемый размер. Например, в Екатеринбурге девушка приобрела щенка породы мальтипу мини, который вырос в обычную дворняжку.

— Поначалу щенок напоминал мальтипу — хотя бы кудрявостью. Однако, чем дальше, тем меньше оставалось от этого сходства. Через три месяца щенок окончательно вырос в милую дворняжку, — рассказала «Известиям» покупатель Анна.

Елена из Москвы год назад также приобрела на «Авито» собаку породы мальтипу мини, она обошлась ей в 700 тыс. рублей. В итоге животное выросло до 30 см в холке — как обычная особь этой породы. Продавец же сказал, что не понимает, почему так вышло, ведь родители щенка меньше по размеру, сообщила она.

— Продавец предложила нам поменять собаку, но мы на это не пошли — уже привыкли к щенку. Видимо, на это и делают расчет продавцы: в случае чего никто животное менять не станет, — заключила она.

Предприниматель Михаил из Москвы приобрел на «Авито» такого же щенка по цене свыше 1 млн рублей. Сейчас его размер на 6 см больше максимального для этой породы, рассказал он «Известиям».



— В прошлом году покупал щенка для дочери, хотели завести очень маленькую собачку и случайно увидели гибрид экстра-маленького мальтипу, который должен был весить 1,5 кг, а в длину — длину около 20 см. Сейчас его вес составляет 2,4 кг, а размер 26 см, — сказал собеседник.

Генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова рассказала «Известиям», что если собак продает физическое лицо, то можно обратиться к нему с претензией. Ее также можно подать в суд, но вот шансы выиграть дело невысоки, так как по сути никаких изначальных гарантий по точным габаритам продавец не дает, они основаны лишь на устных договоренностях, отметила она.

Проблема таких гибридных собак в том, что непонятна их родословная, от каких родителей произошел щенок, отметил президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский. В нашей стране такие особи не котируются, они не участвуют в выставках и не представляют определенную породу.

По словам эксперта, понять габариты щенка достаточно сложно. Приблизительно оценить размеры взрослой особи можно лишь в четыре-пять месяцев, но обычно животное покупают в более младшем возрасте, добавил он.

Это подтверждает и один из продавцов маленьких собак. По его словам, под заказ могут привезти щенка любого возраста — трех-восьми месяцев. Но чтобы понимать его размеры во взрослом возрасте, необходимо приобретать питомца старше трех месяцев.

— Например, у нас есть щенок шести месяцев, его вес 1,4 кг, большим он уже не вырастет, — добавил продавец.

Проблема не в размере, считает Владимир Уражевский. У маленьких собак, которые выведены методом проб и ошибок, большие проблемы со здоровьем. Они очень хрупкие, часто болеют и требуют особого ухода. При этом стоят дороже, чем породистые, адаптированные к разным погодным условиям, добавил он.

Мал, да дорог

Цены на очень маленьких собак на досках объявлений разнятся. Самые дорогие особи продаются по цене в 700 тыс. – 1,5 млн рублей. Но можно найти более дешевых щенков — от 20 до 150 тыс., убедились «Известия». Вопрос лишь в том, какого питомца в итоге получит покупатель.

По словам Владимира Уражевского, стоимость таких собак сильно завышена из-за их популярности. Нормальный уровень цен — это 50–150 тыс. рублей за щенка, добавил он.

Цена в 1,5 млн рублей складывается из стоимости щенка, логистики и комиссии продавца, рассказал представитель бутика премиальных собак MicroPet. Например, транспортировка питомца из Южной Кореи в Москву обойдется перевозчику в 225–270 тыс. рублей, а дивиденды продавца заложены на уровне 25%.

— Мы покупаем собак в Южной Корее, потому что там лучшая в мире селекция. Чтобы получить щенков необходимых параметров, в питомниках страны скрещивается большое количество особей — 70 сук и 30 кабелей, и лучших щенков отбирают на продажу, — пояснил он.

В России такие гибриды не выводят, поскольку у нас в стране признаются другие стандарты красоты собак, например, вытянутый нос, отметил представитель бутика. А у миниатюрных пород ценится маленький курносый нос, который визуально меньше, чем глаза, уточнил он.

Самые дорогие щенки — стоимостью свыше 1 млн рублей, как правило, поставляют из Южной Кореи, говорится в сообщениях продавцов. В большинстве объявлений указано, что страна поставки Китай, правда, и цена в этом случае ниже — в пределах 400–600 тыс. рублей за щенка. Правда, и тут покупателя могут обмануть. По словам одного из продавцов, Корея перекупает щенков из КНР и перепродает их дороже на внешних рынках.