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Белый клик: в России в 1,5 раза выросли продажи гаджетов для животных

Какую электронику покупают домашним питомцам
Фото: Getty Images/OKrasyuk
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Россияне стали активно скупать умные гаджеты для животных. За год спрос на них вырос в 1,5 раза. Речь идет об умных кормушках и поилках, управляемых дистанционно, триммерах, ковриках с подогревом, трекерах для определения местоположения домашних питомцев. Причина — в росте общего интереса людей к технологиям умного дома и, как следствие, к таким гаджетам для животных, отмечают участники рынка. Спрос подогревают и появление всё большего числа производителей, а также расширение ассортимента таких устройств, говорят эксперты. Правда, о массовости в этом сегменте пока говорить рано: сдерживающим фактором выступает достаточно высокая цена гаджетов, полагают аналитики.

Усы, лапы, хвост

Продажи умных гаджетов для домашних питомцев в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли в 1,5 раза. О такой динамике «Известиям» рассказали «М.Видео-Эльдорадо».

В 2,4 раза увеличился спрос на автоматические поилки и кормушки, которые позволяют с нужной частотой и в нужных объемах кормить питомцев или подают им чистую воду. Управление ими возможно в том числе с помощью смартфона, — отметила менеджер товарной категории в департаменте «Развлечения и гаджеты» ритейлера Ирина Страту.

Девушка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также на 48% вырос интерес к умным автопоилкам для животных с вместительным резервуарам, которые удобно использовать в дороге. Почти в девять раз выше оказались продажи триммеров с низким уровнем шума для стрижки животных в домашних условиях, рассказывают в «М.Видео-Эльдорадо». Упоминают его представители также о специальных трекерах для определения местоположения питомцев, ковриках с подогревом и прочем.

В Wildberries подтвердили такую тенденцию. Так, в первые шесть месяцев 2023 года спрос на автоматические кормушки вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а автоматизированных лотков — в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

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Примерно на 50% в целом за год вырос и весь российский рынок гаджетов для домашних животных, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, интерес к ним связан с их новизной и оригинальностью.

Когда все домашние гаджеты для людей в основном уже куплены, устройства для животных — это ново, интересно, необычно. Многие приобретают их, чтобы попробовать, а также это хороший подарок, — перечисляет эксперт.

Кошка
Фото: Global Look Press/Rocki

По его словам, популярность таких гаджетов связана еще и с тем, что многие хозяева домашних животных вышли с удаленной работы в офисы и на учебу: специальные устройства облегчают уход за питомцами. Кроме того, в TelecomDaily считают, что покупка электроники для животных свидетельствует о росте интереса к умному дому и интернету вещей в целом. Кормушки с дистанционным управлением, трекеры, радионяни для питомцев, как и другие элементы smart home, призваны экономить время и силы хозяев, отмечает Денис Кусков.

Мы наблюдаем рост спроса на умные товары для животных более чем в 1,5 раза за последний год. Наиболее интересными для покупателя были те товары, которые облегчают уход за животными: это умные поилки и кормушки различного размера, а также устранители запахов для кошачьего туалета, — отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

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Интернет зверей

Покупка умных устройств помогает экономить время, которое тратится на ежедневную рутину по уходу за животными, что отражает общий тренд на автоматизацию домашнего хозяйства в целом, считают в «М.Видео-Эльдорадо».

Собака
Фото: Unsplash/BRUNO CERVERA

Такие интерактивные гаджеты помогают хозяевам проявить большую заботу о своих любимцах, считают в пресс-службе Wildberries.

— Например, их часто приобретают владельцы котят и щенков, которым необходимо питаться через короткие промежутки времени, или для того, чтобы наладить сбалансированный рацион, организовать дробное питание. А автоматические лотки позволяют позаботиться о комфорте питомца, даже если хозяина нет дома, — приводят пример представители маркетплейса.

Приборы для умного дома стали проще в использовании, расширился представленный ассортимент, а стоимость этих товаров стала более доступной, отметила Людмила Семушина. Теперь клиент может подобрать вариант на свой вкус и кошелек, к тому же появление умных колонок позволило упростить знакомство с возможностями умного дома, говорит она.

Сначала для людей стало обычным использовать робот-пылесос, потом — подключить умную колонку к умной розетке и программировать сценарии для освещения, а теперь их интерес расширился и до таких ранее необычных вещей, как автоматические кормушки и поилки, — рассуждает Людмила Семушина.

Собака
Фото: Unsplash/Ayla Verschueren

О росте российского рынка электроники для домашних животных в 1,5 раза говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он, в свою очередь, связывает увеличение продаж такой техники с расширением ее ассортимента: если год назад на рынке было представлено три-четыре умных поилки, то теперь их уже десяток. Увеличивается как количество выпускающих их вендоров, так и номенклатура устройств: постоянно появляются какие-то новые светящиеся мячики для собак, интерактивные игрушки и прочее, а пользователей интересуют новинки, рассуждает эксперт. Электроника для питомцев пользуется всё большим спросом вместе с распространением других элементов умного дома, отмечает эксперт.

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Рынок таких гаджетов для домашних питомцев в России только формируется, многие устройства находятся в продаже меньше года, поэтому делать выводы о динамике в этом сегменте пока сложно, в свою очередь, отмечают аналитики департамента «Умный дом» ГК «F+ tech | Марвел». С одной стороны, сдерживающим фактором выступает их достаточно высокая цена (стоимость автоматической кормушки начинается от 5 тыс. рублей). С другой стороны, этот товар интересует ту аудиторию, которая уже внедрила элементы умного дома и готова продолжать автоматизировать разные сферы своей жизни, заключил ее представитель.

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