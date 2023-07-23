Белый клик: в России в 1,5 раза выросли продажи гаджетов для животных

Россияне стали активно скупать умные гаджеты для животных. За год спрос на них вырос в 1,5 раза. Речь идет об умных кормушках и поилках, управляемых дистанционно, триммерах, ковриках с подогревом, трекерах для определения местоположения домашних питомцев. Причина — в росте общего интереса людей к технологиям умного дома и, как следствие, к таким гаджетам для животных, отмечают участники рынка . Спрос подогревают и появление всё большего числа производителей, а также расширение ассортимента таких устройств, говорят эксперты. Правда, о массовости в этом сегменте пока говорить рано: сдерживающим фактором выступает достаточно высокая цена гаджетов, полагают аналитики.

Усы, лапы, хвост

Продажи умных гаджетов для домашних питомцев в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли в 1,5 раза . О такой динамике «Известиям» рассказали «М.Видео-Эльдорадо».

— В 2,4 раза увеличился спрос на автоматические поилки и кормушки, которые позволяют с нужной частотой и в нужных объемах кормить питомцев или подают им чистую воду . Управление ими возможно в том числе с помощью смартфона , — отметила менеджер товарной категории в департаменте «Развлечения и гаджеты» ритейлера Ирина Страту.

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Также на 48% вырос интерес к умным автопоилкам для животных с вместительным резервуарам, которые удобно использовать в дороге. Почти в девять раз выше оказались продажи триммеров с низким уровнем шума для стрижки животных в домашних условиях , рассказывают в «М.Видео-Эльдорадо». Упоминают его представители также о специальных трекерах для определения местоположения питомцев, ковриках с подогревом и прочем.

В Wildberries подтвердили такую тенденцию. Так, в первые шесть месяцев 2023 года спрос на автоматические кормушки вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а автоматизированных лотков — в 2,5 раза , рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Примерно на 50% в целом за год вырос и весь российский рынок гаджетов для домашних животных , отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, интерес к ним связан с их новизной и оригинальностью .

— Когда все домашние гаджеты для людей в основном уже куплены, устройства для животных — это ново, интересно, необычно . Многие приобретают их, чтобы попробовать, а также это хороший подарок, — перечисляет эксперт.

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По его словам, популярность таких гаджетов связана еще и с тем, что многие хозяева домашних животных вышли с удаленной работы в офисы и на учебу: специальные устройства облегчают уход за питомцами . Кроме того, в TelecomDaily считают, что покупка электроники для животных свидетельствует о росте интереса к умному дому и интернету вещей в целом . Кормушки с дистанционным управлением, трекеры, радионяни для питомцев, как и другие элементы smart home, призваны экономить время и силы хозяев, отмечает Денис Кусков.

— Мы наблюдаем рост спроса на умные товары для животных более чем в 1,5 раза за последний год. Наиболее интересными для покупателя были те товары, которые облегчают уход за животными : это умные поилки и кормушки различного размера, а также устранители запахов для кошачьего туалета, — отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Интернет зверей

Покупка умных устройств помогает экономить время, которое тратится на ежедневную рутину по уходу за животными, что отражает общий тренд на автоматизацию домашнего хозяйства в целом , считают в «М.Видео-Эльдорадо».

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Такие интерактивные гаджеты помогают хозяевам проявить большую заботу о своих любимцах , считают в пресс-службе Wildberries.

— Например, их часто приобретают владельцы котят и щенков, которым необходимо питаться через короткие промежутки времени, или для того, чтобы наладить сбалансированный рацион, организовать дробное питание . А автоматические лотки позволяют позаботиться о комфорте питомца , даже если хозяина нет дома, — приводят пример представители маркетплейса.

Приборы для умного дома стали проще в использовании, расширился представленный ассортимент, а стоимость этих товаров стала более доступной , отметила Людмила Семушина. Теперь клиент может подобрать вариант на свой вкус и кошелек, к тому же появление умных колонок позволило упростить знакомство с возможностями умного дома , говорит она.

— Сначала для людей стало обычным использовать робот-пылесос, потом — подключить умную колонку к умной розетке и программировать сценарии для освещения, а теперь их интерес расширился и до таких ранее необычных вещей, как автоматические кормушки и поилки , — рассуждает Людмила Семушина.

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О росте российского рынка электроники для домашних животных в 1,5 раза говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он, в свою очередь, связывает увеличение продаж такой техники с расширением ее ассортимента: если год назад на рынке было представлено три-четыре умных поилки, то теперь их уже десяток . Увеличивается как количество выпускающих их вендоров, так и номенклатура устройств: постоянно появляются какие-то новые светящиеся мячики для собак, интерактивные игрушки и прочее, а пользователей интересуют новинки , рассуждает эксперт. Электроника для питомцев пользуется всё большим спросом вместе с распространением других элементов умного дома , отмечает эксперт.