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Центробанк отметил переориентацию ипотеки с новостроек на «вторичку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Разница цен на первичном рынке недвижимости и вторичном сократилась в первом полугодии с 46% до 40%, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ) со ссылкой на данные Сбериндекса.

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Как пояснила пресс-служба регулятора, это связано со стабилизацией цен на новостройки и увеличением стоимости «вторички». Главный фактор — переориентация спроса на кредиты для покупки «старого» жилья на рыночных, а не льготных условиях.

В первом полугодии количество выдач по ипотеке выросло с 282 млрд рублей в январе до 628 млрд в июне, следует из аналитического материала ЦБ о развитии банковского сектора. Более того, процесс ускоряется. Так, в июне количество выдач жилищных кредитов выросло на 2,5%, что на 0,3 п.п. больше, чем в мае. При этом июньские показатели прироста стали максимальными с декабря 2022 года (3,3%).

Интересно, что основным драйвером роста стала рыночная ипотека, а не льготная. В июне этого года выдачи кредитов на жилье с господдержкой выросли на умеренные 6%, а обычные на 11%. Центробанк отметил и еще один тренд — перераспределение спроса на вторичную недвижимость с первичной.

Как пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, это связано с тем, что на новостройки цены выросли куда существенней, чем на вторичные квартиры. Также, отметил он, «вторичка» выглядит привлекательней, поскольку можно купить жилье с готовым ремонтом и мебелью.

Представитель ЦБ также отметил, что дополнительно на первичный рынок, вероятно, влияет ужесточение с 1 июня некоторых подходов в макропруденциальном регулировании. Например, установлено новое требование о первоначальном взносе не менее 20% для неприменения макронадбавок по льготным кредитам с господдержкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разворот с переворотом: в ЦБ отметили рост спроса на ипотеку под «вторичку»

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