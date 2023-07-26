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В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
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В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице

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Фото: Global Look Press/XinHua/Steven Song
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В американском городе Сидар-Хилл в штате Техас несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило местное отделение полиции в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Во вторник, 25 июля, примерно в 12:17 (20:17 мск), сотрудники полиции Сидар-Хилл были отправлены в блок 900 на Белтлайн-роуд в связи со стрельбой в медицинском здании», — говорится в сообщении ведомства.

Точное число пострадавших устанавливается. Стрелок был задержан.

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Ранее, 15 июля, сообщалось о нападении в американском городе Хэмптон в штате Джорджия, в результате которого погибли не менее четырех человек. Подозреваемый использовал огнестрельное оружие. По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата.

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