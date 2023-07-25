Валуев рассказал, чем удивит вечер бокса «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединок бойцов Вячеслава Дацика и Оли Томпсона по правилам бокса, который пройдет 18 августа в Москве, станет самым интересным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Об этом 25 июля заявил бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Бойцы разноплановые, потому что Дацик, не являясь боксером, будет драться с Томсоном, который тоже не является боксером, но сражаться они будут по правилам бокса. Это дает шансы каждому, потому как в ММА очень важными моментами является наличие тех или иных навыков и практик в борьбе и других вещах», — отметил бывший спортсмен.

По его словам, в таких поединках побеждает тот, у кого будет более филигранная ударная техника рук, при этом всё может решить один удачный удар.

«Остальные бои тоже из разряда «Давайте срастим несрастаемое». Это определенная фишка РЕН ТВ. В этот раз будет интересно, смотрите 18 августа вечер на РЕН ТВ», — добавил Валуев.

Депутат Госдумы ранее высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.