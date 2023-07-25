Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области

В Вологодской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Череповецком районе. Об этом 25 июля говорится в Telegram-канале властей региона.

Очаг инфекции выявили на «Малечкинской птицефабрике», в районе очага объявлен карантин.

«Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьезная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье птицефабрики, а это 493 тыс. головы птицы», — отметил замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

На границе очага выставлены блокпосты, проводятся досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта. Ограничений на передвижение на данной территории нет.

Принимаемые меры предусмотрены федеральным законодательством, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья граждан.

В начале июля в Сыктывкаре и Сыктывдине Республики Коми вводили карантин по птичьему гриппу. Очагом инфекции стала территория сельского поселения «Зеленец» Сыктывдинского района.