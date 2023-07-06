Карантин по птичьему гриппу вновь установили в Сыктывкаре

В Сыктывкаре и Сыктывдине Республики Коми вновь ввели карантин по птичьему гриппу. Указ об установлении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Сыктывдинского района и Сыктывкара подписал глава республики Владимир Уйба. Карантин действует с 5 июля.

Очагом птичьего гриппа стала территория сельского поселения «Зеленец» Сыктывдинского района. Очаг расположен на берегу реки Вычегды, противоположном от деревни Койтыбож.

Место запрещено посещать посторонним, кроме специалистов и местных жителей. На этой территории запрещены ввоз, вывоз и убой птиц.

Угрожаемую зону установили на территории, которая непосредственно прилегает к эпизоотическому очагу радиусом до 5 км от очага.

Также документ устанавливает зону наблюдения на территории, которая прилегает к угрожаемой зоне радиусом до 10 км, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее, 30 июня, глава Коми подписал указ об отмене ограничительных мероприятий по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях республики. В середине мая ветлаборатория установила диагноз «птичий грипп» у 19 павших чаек. Их нашли на территории Сыктывкара.