В Сыктывкаре ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщил минсельхоз Республики Коми в соцсети «ВКонтакте» 18 мая.

Как сообщил министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Ильдар Андарьянов, 17 мая ветлабораторией установлен диагноз высокопатогенный грипп птиц у 19 павших диких птиц — чаек, обнаруженных на территории Сыктывкара. На следующий день, 18 мая, обнаружены еще 12 трупов пернатых на территории городского пляжа. Они направлены для лабораторного исследования на высокопатогенный грипп птиц в ветеринарную лабораторию. Организованы необходимые мероприятия, ветеринары провели дезинфекцию.

«Угрожаемой зоной признана территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом до 5 км от границ эпизоотического очага, зоной наблюдения — территория, прилегающая к угрожаемой зоне радиусом до 10 км», — говорится в публикации.

Ранее, 16 мая, изъятие домашних птиц началось в Кезском и Красногорском районах Удмуртии. Причиной стали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

До этого, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.