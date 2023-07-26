Стоматолог предупредила о вреде жвачки для зубов

При выборе жевательной резинки необходимо обращать внимание на ее состав, чтобы избежать негативных последствий. Так, использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов. О других возможных последствиях «Известиям» 26 июля рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

«Следует выбирать жевательные резинки без сахара, содержащие такой компонент, как ксилит, — это позволит избежать повреждения эмали зубов и развития кариеса. Также существуют специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые способствуют профилактике кариеса», — рассказала Шемякина.

Она отметила, что долгое жевание жевательной резинки, особенно перед едой, независимо от состава может привести к увеличению выработки слюны и желудочного сока, и, как следствие, негативным последствиям для слизистой оболочки желудка.

При этом, по ее словам, важную роль играет не только состав, но и правильное использование жевательной резинки — ее рекомендуется жевать не более 10 минут после еды и не более двух раз в день.

«Необходимо отметить, что некоторым пациентам жевательные резинки могут быть противопоказаны. Например, при наличии бруксизма — гипертонуса жевательной мускулатуры — а также при наличии временных пломб и ортодонтических конструкций. В частности, при бруксизме жвачка может только усугубить ситуацию, так как в этом случае жевательная мускулатура уже находится в напряженном состоянии», — предупредила Шемякина.

Однако врач добавила, что многие стоматологи рекомендуют жевательные резинки в качестве дополнительного средства по уходу за полостью рта. Важно обращать внимание на их состав, а также правильно использовать. Кроме того, необходимо убедиться, что у пациента нет соответствующих противопоказаний. Проконсультироваться по этому поводу можно со стоматологом.

20 июня стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала, что заболевания полости рта могут негативно сказываться на работе внутренних органов. В том числе она назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса.