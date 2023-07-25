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Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году

Депутат из Белоруссии Гайдукевич: я убежден, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Evgeny
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Белоруссия может присоединиться к БРИКС в 2024 году. Об этом 25 июля «Известиям» заявил депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

«У нас для присоединения к БРИКС всё есть. Белоруссия проводит честную политику, нас уважают. Более того, с учетом всех геополитических событий, которые происходят в мире, число сторонников Белоруссии, растет, потому что Белоруссия отстаивает мир, честные взаимоотношения, торговлю, не вмешивается никогда в дела других, отстаивает свой суверенитет и поддерживает суверенитет других стран», — сказал он.

Парламентарий отметил, что Белоруссия — страна, которая является донором безопасности в Европе. Также республика остается «ключевой страной» между Западом и Востоком в экономическом плане, подчеркнул Гайдукевич.

«Находясь в союзе с Россией, мы еще обеспечиваем транзит во все стороны. Поэтому я убежден, что перспективы для нас очень большие. Нет критериев, которым мы не соответствуем. У нас всё есть: открытая экономика, всё спокойно, развивается. Поэтому никаких проблем соответствовать критериям не будет. Но я думаю, что главный критерий — это соответствие позиции страны тем позициям, которые в принципе страны БРИКС отстаивают. Мы этому соответствуем. А экономики там абсолютно разные. Там нет какой-то единой модели», — заключил он.

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Ранее в этот день белорусский МИД сообщил, что республика в мае направила странам — членам БРИКС обращение о приеме в объединение. По данным белорусской стороны, решение стало логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия с дружественными государствами. Сейчас уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС, напомнили в Минске.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.

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