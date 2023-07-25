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Судно «Михаил Сомов» село на мель около островов в Баренцевом море

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека на мель село экспедиционное судно «Михаил Сомов». Об этом 25 июля сообщают в Главном управлении МЧС по Архангельской области.

В ведомстве уточнили, что на борту судна находится 91 человек. Угрозы затопления нет, разлива топлива тоже. «Михаил Сомов» следовал для обеспечения северного завоза. Экипаж рассматривает возможные повреждения судна.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщал, что «Михаил Сомов» отправился 4 июля в экспедицию по изучению Арктики. Экипаж должен провести в плавании 33 дня. Их путешествие проходит в рамках проекта «Арктический плавучий университет».

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Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Нижегородской области на Волге сел на мель сухогруз «Инженер Шуткова» с щебнем. Приволжская транспортная прокуратура отметила, что разлива нефтепродуктов не случилось.

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