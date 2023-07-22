Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области
Сухогруз «Инженер Шуткова» с щебнем сел на мель на Волге в Нижегородской области. Об этом 22 июля сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 22 июля 2023 года около 21:50 мск сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки – Нижний Новгород, сел на мель на 885-м километре реки Волги (Сормово). Судно загружено щебнем», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. По данным транспортной прокуратуры, разлива нефтепродуктов нет.
Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели. Также на место происшествия выехал старший помощник Нижегородского транспортного прокурора. Ведомство проверит обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Ранее, 20 июля, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в Нижегородской области в акватории Волги баржа, груженная технической солью, села на мель. По ее словам, визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина.