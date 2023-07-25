Kia и Renault назвали самыми аварийными каршеринговыми авто по итогам полугодия

По итогам I полугодия 2023 года автомобили брендов Kia и Renault стали самыми аварийными в сервисе каршеринга. Как оказалось, на эти марки пришлось почти 14% ДТП на каждый. Об этом сообщает пресс-служба «Страхового дома ВСК».

Также в антирейтинг вошли каршеринговые авто таких марок, как Hyundai (8%), Skoda и Volkswagen (по 7%). Самыми «аварийными» моделями в сервисах каршеринга стали Kia Rio (10% от общего числа ДТП), Renault Logan (9%), Volkswagen Polo (5%) и Hyundai Solaris (4%).

Тем временем в наименьшее число аварий в период с января по июнь попадали водители Lexus (1,9%) и BMW (1,3%) и Mercedes-Benz (0,6%).

Чаще всего в аварии попадают пользователи сервисов каршеринга, которые проживают в Москве (13%), Московской области (9%), Краснодарском крае (7%), Санкт-Петербурге (4,5%) и Новосибирской области (4%). Средний возраст участника ДТП с арендными авто среди женщин составляет 44–45 лет, среди мужчин ― 42–43 года, а средний размер выплаты за ДТП с участием каршеринга с начала года составил 72,5 тыс. рублей.

Ранее, с 15 июля, в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков, а также все необходимые документы через портал госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги Авто».