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В РСА напомнили водителям о новых правилах оформления ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 15 июля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Об этом 14 июля сообщил «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Уфимцев напомнил, что авария может быть урегулирована по европротоколу только в том случае, если столкнулись две машины и никто из пассажиров не пострадал, а у обоих водителей оформлено ОСАГО. Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями, ― другого документа о ДТП у страховой компании нет.

Автовладелец, оформивший ДТП по европротоколу, сможет подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, но также и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на «Госуслугах». В нем будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий.

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Ранее, 12 июля, коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов сообщил, что цены на комплектующие для автомобилей на сегодняшний день в России завышены в два-пять раз.

Колисов отметил, что завышенная стоимость автозапчастей связана с исчезновением прямых продаж в России и практически полным отсутствием групповых скидок от поставщиков деталей. Кроме того, на российский рынок приходят новые игроки, которые стараются получить как можно больше прибыли.

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