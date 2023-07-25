Иностранцы начали массово регистрироваться в российской соцсети

Жители Европы и США, а также Африки и Ближнего Востока начали массово регистрироваться в «Россграме», российском аналоге Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), выяснили «Известия» 25 июля. Так, на платформе появились аккаунты жителей Германии, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Черногории, Ирака, Ливии, Камеруна и других стран.

Всего в настоящее время в приложение пришло более 10 тыс. иностранных пользователей (около 14% всех аккаунтов), сообщил «Известиям» основатель соцсети Кирилл Филимонов. Такое количество иностранцев пришло в «Россграм» с момента размещения российского приложения на Appstore, добавил он.

Как писали «Известия» 19 июня, «Россграм» с февраля проходил модерацию в магазине приложений Apple и в конце мая американская площадка одобрила российскую социальную сеть.

Запуск российского приложения-аналога Instagram «Россграм» был анонсирован в марте 2022 года, разработка приложения началась с сентября. В мае 2023-го соцсеть заработала в полном режиме и уже насчитывает более 73 тыс. активных пользователей, около миллиона предрегистраций.