Приложение российского аналога Instagram стало доступно в App Store
App Store одобрил и разместил для скачивания российское приложение «Россграм», сообщил «Известиям» основатель соцсети Кирилл Филимонов 19 июня.
В России «Россграм» называют аналогом Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).
По словам Филимонова, «Россграм» с февраля проходил модерацию в магазине приложений Apple и в конце мая американская площадка одобрила российскую социальную сеть. В итоге через AppStore с конца прошлого месяца в «Россграме» зарегистрировались около 10 тыс. пользователей, отметил он.
Проявляют интерес к российской соцсети люди из США, Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки, заключил создатель платформы.
Запуск российского приложения-аналога Instagram «Россграм» был анонсирован в марте 2022 года, разработка приложения началась с сентября. В мае 2023-го соцсеть заработала в полном режиме и уже насчитывает более 40 тыс. активных пользователей, около миллиона предрегистраций.
В ноябре прошлого года Минюст РФ внес компанию Meta Platforms в реестр экстремистских организаций.
В марте Роскомнадзор заблокировал работу Instagram на территории России.