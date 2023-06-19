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Приложение российского аналога Instagram стало доступно в App Store

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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App Store одобрил и разместил для скачивания российское приложение «Россграм», сообщил «Известиям» основатель соцсети Кирилл Филимонов 19 июня.

В России «Россграм» называют аналогом Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).

По словам Филимонова, «Россграм» с февраля проходил модерацию в магазине приложений Apple и в конце мая американская площадка одобрила российскую социальную сеть. В итоге через AppStore с конца прошлого месяца в «Россграме» зарегистрировались около 10 тыс. пользователей, отметил он.

Проявляют интерес к российской соцсети люди из США, Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки, заключил создатель платформы.

Приложение следует: на российские аналоги Instagram и TikTok перешли 5 млн пользователей
Чем отечественные разработчики заменили ушедшие из РФ соцсети

Запуск российского приложения-аналога Instagram «Россграм» был анонсирован в марте 2022 года, разработка приложения началась с сентября. В мае 2023-го соцсеть заработала в полном режиме и уже насчитывает более 40 тыс. активных пользователей, около миллиона предрегистраций.

В ноябре прошлого года Минюст РФ внес компанию Meta Platforms в реестр экстремистских организаций.

В марте Роскомнадзор заблокировал работу Instagram на территории России.

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