Студентка колледжа выпала из окна в Москве

Студентка московского колледжа выпала из окна на восьмом этаже. Об этом 25 июля сообщил источник «Известий».

«У пострадавшей диагностировали множество травм и ушибов, а также переломов», — рассказал он.

Инцидент произошел 24 июля на Волгоградском проспекте. 17-летняя пострадавшая является студенткой Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина.

По факту произошедшего проводится проверка.

Также в этот день сообщалось, что на юго-востоке Москвы из окна квартиры на девятом этаже выпал ребенок 2020 года рождения. Происшествие произошло на улице Шоссейной. Ребенка госпитализировали.