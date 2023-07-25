Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод
Мир
Япония анонсировала учения с участием боевых самолетов Италии и Австралии
Армия
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
Политика
Матвиенко предложила считать принуждение стран к санкциям актом агрессии
Общество
Госдума повысила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Политика
Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире
Авто
Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе
Спорт
Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду
Армия
Пушилин заявил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада
Спорт
Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Недвижимость
В Москве растет популярность микроквартир
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ

Студентка колледжа выпала из окна в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студентка московского колледжа выпала из окна на восьмом этаже. Об этом 25 июля сообщил источник «Известий».

«У пострадавшей диагностировали множество травм и ушибов, а также переломов», — рассказал он.

Инцидент произошел 24 июля на Волгоградском проспекте. 17-летняя пострадавшая является студенткой Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина.

Детские ошибки: родители не обращаются к врачам из-за страха перед органами опеки
В Красноярском крае ребенок облился кипятком и умер без медицинской помощи

По факту произошедшего проводится проверка.

Также в этот день сообщалось, что на юго-востоке Москвы из окна квартиры на девятом этаже выпал ребенок 2020 года рождения. Происшествие произошло на улице Шоссейной. Ребенка госпитализировали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023