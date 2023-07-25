Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Бурятию, в столице республики городе Улан-Удэ он посетил несколько предприятий, в том числе бурятский авиационный завод. Об этом 25 июля рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В ходе рабочего визита Мишустин отметил, что в столице Бурятии скоро появится новый терминал аэропорта. Его построят с национальным колоритом и дизайном. Авиаузел сможет принимать в два раза больше пассажиров, чем сейчас.

«Весь этот узел надо было обеспечить доступными в том числе рейсами и возможностями покупать билеты, без перелетов в крупные города, через Москву. Раньше летели в Москву, чтобы вернуться в одну из точек на Дальнем Востоке с того же Дальнего Востока. Это очень важно, и субсидируемые маршруты, которых, соответственно, 37, показали себя с хорошей стороны, и еще два маршрута добавили», — сказал председатель правительства.

По словам Солдатовой, бурятский авиационный завод сейчас переходит на цифровые технологии и частично модернизирует производство. Корреспондент показала две линии, где собирают новейшие многоцелевые вертолеты Ка-226.

«Он проходит испытания, и на него уже есть заказы», — сказала она.

Корреспондент показала и вертолет Ми-171А3. Машина способна летать над водой, на сверхнизкой высоте. Такими вертолетами обычно интересуются нефтяные компании.

«Специальный вертолет, сделанный по специальным правилам, не просто авиационным, а для полетов над водной поверхностью», — пояснил главный инженер Улан-Удэнского авиационного завода Сергей Соломин.

На предприятии выпускают около ста воздушных машин ежегодно, цифра, как отмечает руководство завода, очень приличная. Сейчас расширяется не только ассортимент продукции, но и география поставок.

В ходе визита в Бурятию Мишустин посетил и локомотивовагоноремонтный завод компании «Желдорреммаш» в Улан-Удэ. Он пообщался с сотрудниками завода и расспросил их о процессе работы.

В рамках визита у Мишустина также запланирована встреча с главой республики Алексеем Цыденовым.

Накануне, 24 июля, Мишустин побывал во Владивостоке, где выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

С Владивостока глава российского правительства начал турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.