Стоматолог перечислила показания для удаления зубов мудрости

Так называемые зубы мудрости часто доставляют человеку проблемы и нуждаются в удалении. Врач-стоматолог Луиза Автандилян 25 июля уточнила, когда от таких зубов действительно следует избавиться.

Как объяснила медик, если зубы зажимаются и остаются под десной или твердой тканью челюсти, это может запустить воспалительный процесс или привести к появлению припухлости и отека десны. Также их удаляют при возникновении на их поверхности глубокого кариеса или при сложных заболеваниях, типа пульпита и периодонтита.

«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Также она порекомендовала удалять «восьмерки» перед проведением ортодонтического лечения. Например, бывают случаи, когда ношение брекет-системы не приносит результата в течение нескольких лет. Это происходит потому, что зубам не хватает места в ряду и они не могут занять правильное положение, так как им мешают зубы мудрости, объяснила врач.

«Если «восьмерки» прорезались, приняли ровное положение и никак не мешают человеку, не травмируют десну и щеку, не влияют на прикус и прилегающие к ним зубные единицы, то их можно не трогать», — резюмировала Автандилян.

Ранее 25 июля стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова рассказала «Известиям», что одной из наиболее распространенных и серьезных причин, по которой пациенты обращаются к стоматологу, являются боли зубов разного характера. Например, от сладкого, кислого, боли при касании, наклоне головы и даже при контакте с кожей. В любом из этих случаев нужно не откладывать визит к стоматологу, поскольку такие проявления могут свидетельствовать о наличии целого ряда заболеваний.