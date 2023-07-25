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Врач перечислила симптомы для обязательного визита к стоматологу

Стоматолог Новикова: неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В современном мире бывает сложно найти время для заботы о своем здоровье и похода к стоматологу. Однако есть симптомы, при которых откладывать визит к данному специалисту крайне не рекомендуется. О них «Известиям» 25 июля рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова.

Врач обратила внимание, что одна из наиболее распространенных и серьезных причин, по которой пациенты обращаются к стоматологу, — это боли. При этом боли могут быть разного характера и необязательно нестерпимыми. Например, пациент может жаловаться на боли от сладкого, кислого, боли при касании, наклоне головы и даже при контакте с кожей. В любом из этих случаев врач рекомендовала не откладывать визит к стоматологу, поскольку данные симптомы могут свидетельствовать о наличии целого ряда заболеваний.

Также, по ее словам, тревожным симптомом является отек, изменение цвета кожи и асимметрия лица. Она отметила, что хронические процессы в организме имеют бессимптомный характер в стадии ремиссии, но в обострении часто наблюдается отек и локальное изменение цвета кожи в области очага инфекции.

«Запах изо рта — он же галитоз. Эта, казалось бы, безобидная жалоба может быть проявлением крайне неприятных патологий, поэтому не стоит откладывать свой визит к врачу. Также стоит обратить внимание на случаи, когда после пробуждения первый раз бывает сложно открыть рот, либо раздается щелчок, когда пациент широко открывает рот. Данные симптомы могут указывать на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом», — добавила стоматолог.

Также, по ее словам, не стоит откладывать визит к стоматологу при кровоточивости десен во время чистки зубов. Данный симптом без своевременного лечения также может привести к целому ряду неприятных последствий для стоматолога.

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20 июня, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала, что заболевания полости рта могут негативно сказываться на работе внутренних органов. В том числе она назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса.

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