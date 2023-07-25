В Омской области открыли охоту с собаками на пернатую дичь

В Омской области во вторник, 25 июля, открыли сезон охоты с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями на болотно-луговую дичь. Животные должны иметь необходимые документы, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

К болотно-луговой дичи относятся: гаршнеп, дупель, бекас, турухтан, чибис, травник, тулес, веретенник, улит, кроншнеп, камнешарка, коростель, мородунка, пастушок и обыкновенный погоныш. Согласно нормам допустимой добычи, один охотник за сезон охоты может добыть 100 особей болотно-луговой дичи каждого вида.

На особей, которые занесены в Красную книгу Омской области охотиться нельзя. Сейчас туда занесены: кроншнеп тонкоклювый, кроншнеп большой, кроншнеп средний, улит большой, дупель лесной, веретенник большой, веретенник бекасовидный азиатский. Добыча этих птиц запрещена, отмечает ИА «Омскрегион».

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь разрешающие документы. Если собака ушла за пределы территории, на которой у охотника имеется разрешение, то при поиске животного он обязан держать патроны отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного оружия.