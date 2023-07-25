Ульяновским хозяйствам возместят ущерб от изъятия из-за АЧС свиней

Свиноводческие хозяйства Сурского района Ульяновской области получат компенсацию за свиней, которых у них изъяли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды регионального парламента.

Как уточняет ulpravda.ru, в июне в результате вспышки АЧС в Сурском районе для того, чтобы не допустить распространения опасного заболевания, власти решили уничтожить поголовье свиней в карантинной зоне. Всего изъяли 775 голов животных.

По словам главы комитета Вячеслава Ковеля, правильно и быстро были проведения мероприятия по ликвидации очагов заболевания. Однако изначально депутаты обращали внимание властей на необходимость справедливой компенсации за утраченный скот. И в ближайшее время средства должны поступить на счета жителей сел Лава и Сара. Для этого из резервного фонда выделили 8,5 млн рублей.

Региональное агентство ветеринарии рассчитало выплаты компенсаций гражданам за ущерб, нанесенный отчуждением свиней при ликвидации АЧС в Сурском районе. В адрег минфина Ульяновской области направлена заявка на осуществление выплат за изъятых животных. В течение 10 календарных дней средства перечислят на банковские счета граждан.

Ранее, 28 июня, ветеринары в Ульяновской области взяли пробы на африканскую чуму свиней у животных в 17 населенных пунктах. Клинический осмотр прошли больше 140 свиней. Пробы доставлены в аккредитованную лабораторию.