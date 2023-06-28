Пробы на АЧС взяли у свиней в 17 населенных пунктах Ульяновской области

Ветеринары в Ульяновской области взяли пробы на африканскую чуму свиней у животных в 17 населенных пунктах. Работы проводятся в рамках плана по ликвидации очага заболевания.

Пробы взяты в населенных пунктах Никитинского и Хмелевского поселений Сурского района. Клинический осмотр прошли больше 140 свиней. Пробы доставлены в аккредитованную лабораторию, пишет Ulpravda.ru.

Кроме того, специалисты провели учет свиней. Осуществляется контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания животных в личных подсобных хозяйствах. Местным жителям разъяснили опасность распространения АЧС.

Очаг заболевания был обнаружен в начале июня в селе Лава. Свиньи погибли на территории личного подсобного хозяйства. Всего были заражены 197 животных.