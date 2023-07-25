В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта

Пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 т бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей. Об этом 25 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Бикинском районе Хабаровского края изъято более 1,5 т мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи», — уточняется в сообщении на сайте ФСБ.

Упакованные в полипропиленовые мешки бивни были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения, их предварительная стоимость превышает 50 млн рублей, добавили в ЦОС.

Сейчас проводится разбирательство.

Ранее, 10 апреля, в Неклиновском районе Ростовской области пограничники задержали браконьеров за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Помимо русского осетра, браконьеры добыли более 4 тыс. особей рыбы, в числе которой сельдь, пиленгас, судак, рыбец, лещ, шемая, тарань и карась. По данным ФСБ, ущерб, который они причинили водным биоресурсам, оценивается в 6 млн рублей.