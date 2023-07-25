Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля
Политика
В Госдуме заявили о попытках опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах
Мир
СМИ предрекли Байдену проблемы из-за медленных темпов контрнаступления ВСУ
Армия
ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области
Мир
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США
Мир
В ООН предупредили о грядущем росте числа самоубийств из-за общения с ИИ
Мир
Палата представителей конгресса США намерена вынести импичмент Байдену
Мир
Теннисист Зверев отверг обвинения в избиении бывшей девушки
Происшествия
В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта
Авто
За выходные в Москве зафиксировано 824 самокатчика — нарушителя ПДД
Общество
Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
Культура
В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки

В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 т бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей. Об этом 25 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Бикинском районе Хабаровского края изъято более 1,5 т мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи», — уточняется в сообщении на сайте ФСБ.

Упакованные в полипропиленовые мешки бивни были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения, их предварительная стоимость превышает 50 млн рублей, добавили в ЦОС.

Сейчас проводится разбирательство.

От суммы до тюрьмы: почему охотники на белых медведей избегают наказания
Угрозой для редких хищников является не только браконьерство, считают зоозащитники

Ранее, 10 апреля, в Неклиновском районе Ростовской области пограничники задержали браконьеров за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Помимо русского осетра, браконьеры добыли более 4 тыс. особей рыбы, в числе которой сельдь, пиленгас, судак, рыбец, лещ, шемая, тарань и карась. По данным ФСБ, ущерб, который они причинили водным биоресурсам, оценивается в 6 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023